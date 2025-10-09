به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در مراسم اختتامیه این جشنواره از برگزیدگان هفتمین جشنواره تولیدات فضای مجازی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت ، رویداد قرائت ایستادگی،جشنواره افتخار من و فعالان خودجوش حوزه فضای مجازی تجلیل شد .

سردار مطهری نژاد مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان گفت : ۱۲۶ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در پایان از خالقان ۲۲ اثر برگزیده تجلیل شد .

زینب سلطانی دبیر جشنواره تولیدات فضای مجازی هم گفت : ۱۶ اثر بخش عمومی و دانشجویی و ۶ اثر در بخش دانش آموزی به مرحله کشوری راه یافتند .

این جشنواره در هشت محور پویا نمایی ،مستند کوتاه،پایگاه های اطلاع رسانی با خبر ،شبکه های اجتماعی ، موشن و کلیپ، بازی های رایانه ای و فناوری برگزار شد .



