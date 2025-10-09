پخش زنده
امروز: -
مرحله دوم تکمیل زیرساختهای گردشگری جزیره لارک با هدف تبدیل این جزیره به یکی از مقاصد ویژه گردشگری دریایی در هرمزگان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: در این مرحله، خط انتقال آب به طول سه کیلومتر برای پهنه گردشگری لارک با هدف تأمین نیازهای اولیه گردشگران و توسعه زیرساختهای پایدار در این جزیره اجرا شد.
بیشتر بخوانید: بازدید ۱۴۴ هزار گردشگر از ژئوسایتهای ژئوپارک جهانی قشم
عباس رئیسی افزود: برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.
وی گفت:مرحله نخست تکمیل زیرساختهای گردشگری لارک پیشتر با اجرای بهسازی راههای دسترسی و ایجاد امکانات اولیه صورت گرفته بود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: با اتمام این مرحله، گام مؤثری در مسیر آمادهسازی جزیره لارک برای تبدیلشدن به یکی از مقاصد ویژه گردشگری دریایی هرمزگان برداشته شده است.
رئیسی افزود: جزیره لارک بهدلیل موقعیت منحصربهفرد جغرافیایی، چشماندازهای طبیعی و مناظر بکر دریایی، از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است و تکمیل زیرساختهای آن زمینه توسعه خدمات گردشگری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم میکند.