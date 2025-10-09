کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی برای امروز و فردا شرایط جوی پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به خروجی مدل‌های پیشیابی ادامه روند افزایش دمای هوا تا اوایل هفته آتی قابل پیش‌بینی است، هر چند که احتمال بروز خسارت به بخش کشاورزی و محصولات کشاورزی حساس به دما‌های کمتر از ۵ درجه سلسیوس در شهرستان سرپیشه برای صبح فردا هم وجود دارد.

وی افزود: شرایط جوی امروز و فردا پایدار و یکنواخت است و به تدریج از روز شنبه افزایش سرعت وزش باد در برخی نقاط استان قابل پیش بینی است.

صبح امروز سربیشه با دو درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم، بندان و طبس با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۵ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شد.