شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز این شرکت در ساعات ظهر روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۴/۷/۱۷ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابانهای ارتش جنوبی، طالقانی، شریعتی جنوبی، بارون آواک، آزادی (حد فاصل تقاطع ارتش تا شریعتی)، پاستور، صائب، ۱۷ شهریور، لاله زار، قطران جنوبی، امیر کبیر و کار پیشه میباشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.