در سالهای اخیر برخی از کشاورزان به استفاده چند منظوره از استخرهای آبیاری روی آوردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اقدامی که علاوه بر سیراب کردن مزارع، افزایش درآمد کشاورزان را هم به دنبال داشته است.
نگین مراد نژاد مسئول شیلات سازمان جهاد کشاورزی با بیان این خبر افزود: سازمان جهاد کشاورزی در نظر دارد از بستر استخرهای کشاورزی جهت پرورش ماهیهای سرد آبی استفاده کند.
ضرغام نژاد فرماندار دهگلان از افزایش ۱۰۰ درصدی پرورش ماهی در استخرهای شهرستان دهگلان خبر داد و در ادامه افزود: بالغ بر ۱۲۰ هزار ماهی در ۱۰ استخر رها سازی شدهاند .