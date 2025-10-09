واحد شماره G۱۱ نیروگاه گازی خلیج فارس، به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین مولد‌های الکتریکی شبکه برق کشور، پس از عملیات گسترده در تعمیرات اساسی پره‌های توربین به مدار تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مسعود مرادی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران مستر در کرج گفت: این طرح عظیم تعمیراتی که شامل بازسازی کامل زون و محفظه احتراق، بازسازی ده‌ها ردیف پره توربین و کمپرسور و سرویس تخصصی برنر‌ها (سوخت‌پاش‌ها) بود، با موفقیت به پایان رسید.

مسعود مرادی گفت: این طرح پیچیده، حاصل ثبت بیش از ۶۰۰۰ نفرساعت کار تعمیراتی و انجام حدود ۴۰۰۰ فعالیت تخصصی بود که بخشی از آن در خود نیروگاه و بخش دیگر در کارگاه‌های تخصصی شرکت با دقت و ظرافت مثال‌زدنی توام با دانش مهندسی کارکنان انجام شد.

وی افزود: این واحد یکی از پیشرفته‌ترین و حیاتی‌ترین مولد‌های شبکه برق کشور است و بازسازی آن، گامی استراتژیک برای تضمین پایداری شبکه در فصل پرمصرف پیش‌رو بود.

مسعودمرادی با تقدیر از کوشش‌های مجدانه کارکنان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، به یک ویژگی برجسته این پروژه اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از این عملیات گسترده، در شرایطی انجام پذیرفت که کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه بود. فعالیت بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیرو‌های متخصص در آن شرایط حساس، تنها از عهده افرادی برمی‌آید که به خدمت به میهن عزیزمان، ایمان و عشق داشته باشند. این ایثارگری، فصل درخشان دیگری در کارنامه صنعت برق ایران ثبت کرد.

با بازگشت این واحد به مدار، ظرفیت تولید ۱۶۵ مگاواتی آن که از اهمیت بالایی در تنظیم فرکانس و پایداری شبکه برخوردار است، بار دیگر در اختیار شبکه سراسری برق قرار گرفت.

این شرکت به عنوان بزرگترین پشتیبان کننده صنعت نیروگاهی کشور در استان البرز واقع است