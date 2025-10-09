به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار هاشمی فر در دیدار صمیمی با خانواده‌های معظم شهدای انتظامی، شهیدان والامقام رجبعلی مرادی چگنی، شمس‌اله دریکوند و کامیار دریکوند، ضمن تجلیل از صبر و استقامت آنان، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی افزود: امنیت، آرامش و عزت نفس امروز به برکت خون شهدا و صبوری خانواده‌های آنان است و شهدا چراغ‌های روشنی هستند که راه پایداری انقلاب را روشن نگاه داشته‌اند.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: پدران و مادران شهدا، نعمتی بی‌بدیل هستند که خدمت به آنان کمتر از خدمت در جبهه نیست.

سردار هاشمی‌فر در پایان با تأکید بر اینکه خانواده‌های شهدا، ستون‌های اصلی اقتدار نظام و انقلاب هستند، گفت: امیدوارم خداوند توفیق دهد تا خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم، ولایت و یادگاران شهدا باشیم و از دعای خیر پدران و مادران شهدا بهره‌مند شویم.