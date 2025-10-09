به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به جهت شرکت در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران فردا عازم عربستان می‌شود.

برهمین اساس به منظور ارتقای دانش علمی و افزایش سطح آمادگی بازیکنان در مواجهه با شرایط اورژانسی، برای تیم ملی فوتبال دختران نوجوان امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر) از ساعت ۱۱ در سالن اجتماعات مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

این کارگاه با حضور ملی‌پوشان نوجوان و اعضای کادر پزشکی تیم به تدریس دکتر توحید سیف برقی انجام گرفت.