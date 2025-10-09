

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به سپیدان از زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان بازدید و اعلام کرد تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های گردشگری سپیدان را ارتقا دهیم.

سید رضا صالحی امیری ابتدا با حضور در گلزار شهدای این شهر، به مقام شامخ شهدای شهر اردکان سپیدان ادای احترام کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت بازدید از جاذبه‌های گردشگری و دیدار با مسئولان محلی و فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری سپیدان از جمله برنامه‌های این سفر یک روزه است.

صالحی امیری افزود تلاش می‌کنیم راهکار‌های توسعه گردشگری پایدار و ارتقای زیرساخت‌ها گردشگری شهرستان سپیدان را ارتقا دهیم.

وزیر میراث فرهنگی از توجه ویژه دولت چهاردهم به توسعه و رونق گردشگری در مناطق کمتر شناخته‌شده و تاکید بر حفظ و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی کشور خبرداد.