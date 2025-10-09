کاشت نهال به مناسبت روز روستا و عشایر در بوستاهای لنده

به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، طرح درخت‌کاری در روستاهای بخش موگرمون به بخشدار موگرمون ودهیاران و با همکاری اداره منابع طبیعی برگزار شد.