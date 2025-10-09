کاشت نهال به مناسبت روز روستا و عشایر در بوستاهای لنده
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، طرح درختکاری در روستاهای بخش موگرمون به بخشدار موگرمون ودهیاران و با همکاری اداره منابع طبیعی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد
، در این طرح که با حضور جمعی از مسئولان، دهیاران و مردم روستا برگزار شد، تعدادی اصله نهال در بوستانهای روستایی کاشته شد تا گامی مؤثر در راستای توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط روستا برداشته شود.
سید محمد تقوی فرماندار لنده با بیان اینکه درختکاری نماد آبادانی و عشق به طبیعت است گفت : با تداوم این طرح که بتوانیم چهرهای سبزتر و باطراوتتردر روستاهای شهرستان شاهد باشیم و این فرهنگ زیبا را در میان مردم نهادینه کنیم.
وی با اشاره به نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی افزود: اگر هر روستا بتواند در سال چند نهال را کاشته و نگهداری کند، بیتردید آیندهای سبز و پربرکت در انتظار مناطق روستایی ما خواهد بود