به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامیداشت هفته کودک و روزجهانی کودک جشنی با برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در کانون اصلاح و تربیت ارومیه برگزار شد.

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به همکاری کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در برگزاری این آیین گفت: رویکرد کیفری دادگستری استان در مورد نوجوانان و جوانان بزه کار رویکردی اصلاحی و تربیتی است.

مراد فتحی افزود: در کانون اصلاح و تربیت فلسفه مجازات اصلاح، تربیت و بازسازی شخصیت مددجو برای ورود دوباره او به جامعه است.