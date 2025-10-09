به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمد شنبدی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام بررسی‌های کارشناسان واحد نظارت بر درمان، مشخص شد فردی بدون داشتن مجوز‌های قانونی، علاوه‌بر معرفی خود به عنوان پزشک و انجام اقدامات پزشکی در بندر امام خمینی، گواهینامه کمک پرستاری نیز برای متقاضیان صادر میکرد که پس از پیگیری‌های قانونی و هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح، محل مهر و موم و فرد مذکور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

وی افزود: حفظ سلامت و امنیت درمانی مردم از اولویت‌های اصلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان است و با هرگونه فعالیت غیرمجاز پزشکی که سلامت شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بندر ماهشهر همچنین ضمن قدردانی از دادستان بندر امام خمینی و واحد پلیس امنیت، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش و یا با مراجعه به شبکه بهداشت و درمان موضوع را اطلاع دهند تا در اسرع وقت اقدام لازم در این زمینه انجام شود.