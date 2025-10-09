به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: این جشنواره از ۱۹ مهر تا اول آبان‌ماه برگزار می‌شود.

ساناز رمجی افزود: صنایع همچون گلیم، حصیربافی، سفال و معرق با تخفیف ویژه ۱۰ تا ۷۰ درصد عرضه می‌شود.

وی گفت: علاقمندان می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر‌ها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از این نمایشگاه واقع در بلوار امام حسین، جنب اداره کل آب و فاضلاب، فروشگاه صنایع‌دستی هرمزگان بازدید کنند.

