پخش زنده
امروز: -
احمد دنیامالی در سفر خود به استان آذربایجان غربی، از اردوی تیم ملی قایقرانی روئینگ بانوان در سد چایی ارومیه بازدید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سفر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به استان آذربایجان غربی، امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر) انجام شد. او در جریان این سفر از اردوی تیم ملی قایقرانی روئینگ گبانوان در سد چایی ارومیه بازدید کرد.
تیم ملی روئینگ بانوان در حال حاضر دهمین اردوی آماده سازی خود را برای شرکت در رقابتهای قهرمانی ۲۰۲۵ آسیا در تایوان پشت سر میگذارد و شنبه عازم این مسابقات میشود.
بانوان قایقرانی کشورمان در دیداری که با وزیر ورزش وجوانان ضمن تشریح وضعیت آمادگی خود، به بیان دغدغهها وکمبودهای سخت افزاری در این رشته پرداختند.
دنیامالی که خود سابقه ریاست فدراسیون قایقرانی را در دهههای قبل دارد، با توجه به شناخت دقیق از این رشته، شنونده مطالبات این ملی پوشان بود و دستورات لازم را برای بهبود هر چه بهتر وضعیت فدراسیون تازه تاسیس رویینگ داد.
فدراسیون روئینگ با هدف ارتقای سطح کیفی تیم دختران به تازگی یک مدیرفنی خارجی زن را برای این تیم استخدام کرده است. آناستازیا مربی روسیهای تیم بانوان نیز در دیدار با دکتر دنیامالی گزارشی از وضعیت این تیم شرح داد.