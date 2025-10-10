پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از صدور بیش از ۱۴۸ هزار حواله انواع کود کشاورزی در نیمه نخست سال جاری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، مقدار ۳۸ هزار و ۸۹۴ تن انواع کود کشاورزی یارانهای در قالب ۱۴۸ هزار و ۱۷۲ فقره حواله الکترونیک از طریق شبکه بزرگ کارگزاریهای مجاز استان به دست کشاورزان رسید.
مظلومی، با تأکید بر اینکه کود، عامل کلیدی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصولات است، افزود: توزیع این حجم کود یارانهای، گامی بزرگ در جهت حمایت از تولید کشاورزی و تضمین امنیت غذایی استان به شمار میآید.
وی افزود: کودهای کشاورزی، نه فقط به افزایش بهرهوری مزارع و باغها کمک میکند، بلکه ارتقای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزان را به همراه دارد. کشاورزان با دسترسی به کود کافی و مقرونبهصرفه، میتوانند بهرهبرداری از زمین را بهینه کرده و تولیدات پربارتر و باکیفیتتری ارائه دهند.
استفاده صحیح و علمی از کودها، ضامن حفظ ساختار و حاصلخیزی خاک و همچنین حفاظت از منابع آب و محیط زیست است. توزیع یارانهای کود همراه با نظارت دقیق و آموزشهای تخصصی، زمینه را برای کشاورزی پایدار و توسعه منابع طبیعی فراهم میسازد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این راهبرد حمایتی و مشارکت فعال کشاورزان استان، شاهد ارتقای شاخصهای بهرهوری، توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی در تمامی مناطق روستایی و عشایری آذربایجان غربی باشیم.