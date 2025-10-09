وزیر ورزش و جوانان در جریان سفر به ارومیه، از زورخانه در دست ساخت پوریای ولی بازدید کرد.

زورخانه پوریای ولی ارومیه به زودی افتتاح می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احمد دنیامالی در بازدیدی که از اماکن و فضا‌های ورزشی ارومیه داشت از زورخانه پوریای ولی نیز دیدن کرد.

زورخانه پوریای ولی در مجموعه ورزشی ۶ هزار نفری غدیر بنا شده و پیش بینی می‌شود در هفته تربیت بدنی یا اواخر آبان‌ماه به بهره‌برداری برسد.

کار ساخت این زورخانه ۸ ماه پیش آغاز شد و با تامین منابع مالی آن از محل اعتبارات استان، ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

تاکنون ۱۵ میلیارد تومان برای زورخانه پوریای ولی هزینه شده و مابقی این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان تکمیل و افتتاح خواهد شد.

این زورخانه از تمامی استاندارد‌های لازم برخوردار است و ظرفیت ۲۵۰ تماشاگر را دارد.