رئیس اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، از آغاز رسمی نخستین جشنواره تخصصی و تجربه‌محور ایمنی با عنوان «یزد ایمن» در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین ترکی گفت: جشنواره «یزد ایمن» شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان شهری، فعالان حوزه ایمنی و خانواده‌های یزدی در پارک شادی افتتاح شد.

وی افزود: این رویداد تا جمعه ۱۸ مهرماه ادامه دارد و همه علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۸ تا ۲۲ از برنامه‌های آن بهره‌مند شوند.

ترکی ادامه داد: «یزد ایمن» حاصل هم‌افزایی نهاد‌های تخصصی و فرهنگی شهر است که با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی در حوزه ایمنی، بستری پویا و تجربه‌محور برای آموزش شهروندان فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: این فستیوال تلاش دارد مفاهیم ایمنی را از طریق سناریو‌های عملیاتی، کارگاه‌های آموزشی، بازی‌های محیطی و نمایش‌های شهروندی به‌صورت ملموس و کاربردی منتقل کند.

رئیس اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد تأکید کرد: «یزد ایمن» نه‌تنها یک رویداد آموزشی، بلکه تجربه‌ای اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند الگوی جدیدی در آموزش شهروندی و پیشگیری از حوادث شهری باشد.