استاندار آذربایجان‌غربی گفت: میزبانی هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رشته‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، نشانه‌ای روشن از جایگاه فرهنگی و ورزشی این استان در سطح ملی و بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در آیین افتتاحیه مسابقات قهرمانی آسیا در رشته‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی که با حضور وزیر ورزش و جوانان در سالن شش‌هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد، افزود: حضور پهلوانان کشور‌های آسیایی در این رویداد ورزشی، جلوه‌ای از همدلی، پهلوانی و فرهنگ اصیل ایرانی است.

وی همچنین با بیان اینکه آذربایجان‌غربی استانی با پیشینه تاریخی غنی و خاستگاه پهلوانان نامدار به‌شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: برگزاری این‌گونه رویداد‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان، زمینه‌ساز ارتقای تعاملات بین‌المللی در عرصه ورزش خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت توسعه ورزش‌های بومی و سنتی نیز تأکید کرده و افزود: این رشته‌ها میراثی ارزشمند از فرهنگ ایرانی هستند که باید برای نسل‌های آینده حفظ و ترویج شوند.

رحمانی در پایان با قدردانی از فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری این رقابت‌ها، اضافه کرد: استمرار میزبانی چنین مسابقاتی می‌تواند نقشی مؤثر در تقویت وحدت ملی، ترویج روح پهلوانی و معرفی چهره فرهنگی و ورزشی ایران در سطح جهانی ایفا کند