اداره کل هواشناسی هرمزگان برای امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری، در مناطق دریایی افزایش سرعت باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده باران با احتمال تقویت نقطه ای سامانه همرفتی در ساعات بعدازظهر و شب پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در ساعت های صبح تا ظهر در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان افزایش سرعت باد جنوب شرقی پیش بینی می شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعت های بعدازظهر در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد. بنابراین توصیه می شود؛ شناورهای سبک، صیادی و تفریحی در ساعات بعدازظهر از رفت و آمد در خلیج فارس و تنگه هرمز خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناورها صورت گیرد. روز شنبه از سرعت باد در مناطق دریایی کاسته خواهد شد اما مجددا در روز یکشنبه مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم خواهد شد.

وی گفت: امروز آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود. در ساعت های بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی (منطقه بشاگرد و حاجی آباد)، رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار پراکنده باران و رعد وبرق گاه تگرگ و تند باد لحظه ای مورد انتظار است. همچنین در برخی نقاط مرکزی و ساحلی احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست. توصیه می شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری می شود.

حمزه نژاد افزود: همچنین امروز و فردا در ساعات بعدازظهر و اوایل شب احتمال تقویت نقطه ای سامانه همرفتی و وقوع تند باد لحظه ای و گردوخاک همراه با کاهش موقتی دید افقی علاوه بر ارتفاعات در پاره ای نقاط مرکزی و مناطق دریایی تنگه هرمز پیش بینی می شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی، امروز کاهش ۱ تا ۲ درجه ای دما پیش بینی می شود. از اوایل هفته پیش رو نوسانات دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.