فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان در اجلاسیه سالانه گروه‌های جهادی استان باتبیین اهداف گام دوم انقلاب اسلامی و نقش مردم در اداره امور، بخش اعظمی از این مأموریت خطیر را بر عهده گروه‌های جهادی دانست.

سرهنگ سهندی با بیان اینکه مشقت در کار جهادی امروز، مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی را هموار می‌سازد افزود: همه بزرگان و علما متفق‌القول هستند که تمدن نوین اسلامی مقدمه و پیش‌نیاز ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) است.

فرمانده سپاه استان نقش‌دهی به مردم و پای کار آوردن لایه‌های میانی جامعه را گامی بلند در مسیر تمدن‌سازی برشمرد.

وی باتبیین دستاوردهای دفاع مقدس دوم گفت: صحنه‌های جنگ ۱۲ روزه در استان‌ها نشانگر واقعیت مجاهدت و ایثارگری‌های ملتی بود که تا پای جان برای حفظ آرمانهای خود ایستادند.

در این جلسه گروههای جهادی نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

گفتنی است برای رسیدگی و حل مشکلات گروه‌های جهادی، برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات شهرستانی با حضور گروه‌های جهادی، مجمع جهادی، فرماندهان نواحی و حوزه‌های مقاومت سپاه انصارالمهدی قرار گرفته است.