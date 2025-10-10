به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کوروش آهنگری گفت: با همکاری بنیاد علوی، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، نیروی مقاومت بسیج سپاه شهرستان، شورا و دهیاران، این دستگاه‌ها به مدت دو روز در منطقه مستقر شده‌اند تا خدمات دندانپزشکی را به بهترین نحو و با کمترین معطلی به مردم ارائه دهند.

او افزود: انتظار داریم در این دو روز بیش از هزار نفر از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شوند.

مریم رزاقی، مجری بنیاد علوی در گلستان نیز ضمن اعلام اجرای طرح «شهید رئیسی» در قالب پویش سلامت علوی گفت: این طرح با حمایت بنیاد علوی، ذیل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و با همکاری گروه جهادی مشکات، خدمات دندانپزشکی و چشم‌پزشکی را در روستا‌های شهرستان آق قلا، از جمله روستای چن سبلی ارائه می‌دهد.

دکتر ابراهیمی، عضو گروه جهادی مشکات نیز گفت: این گروه در روستای چن سبلی شهرستان آق قلا و دیگر روستا‌های اطراف حضور یافته‌اند تا خدمات معاینه، غربالگری و درمان دندانپزشکی را به بیش از هزار نفر ارائه کنند.