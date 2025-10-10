به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صدراله بابوکوهستانی محیط‌بان مازندرانی تصاویر زیبایی از حضور انبوه کل و بز وحشی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی چالوس ثبت کرد.



کل‌وبز‌ها معمولاً در گله‌های بسیار بزرگ زندگی می‌کنند که تعداد آنها گاهی به ۵۰۰ رأس هم می‌رسد.



منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با ۳۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار مابین استان‌های تهران، البرز و مازندران قرار گرفته است و ۴۸ گونه پستاندار از جمله مرال، خرس قهوه‌ای، کل و بز، پلنگ، گرگ و گربه وحشی۱۵۶ گونه پرنده از جمله عقاب طلایی، کبک دری و شاهین، ۲۶ گونه خزنده از جمله افعی قفقازی، افعی البرزی، مار جعفری، ۷ گونه دوزیست و ۱۷ گونه ماهی در این منطقه حفاظت شده شناسایی شدند.



