به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ روز دوم از هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر ارومیه آغاز شد.

در این روز از مسابقات، بخش‌های تیمی زورخانه‌ای، سنگ، کباده، میل‌گیری سنگین و همچنین ادامه اوزان رقابت‌های کشتی پهلوانی پیگیری خواهد شد.

در این مسابقات نمایندگانی از کشور‌های مختلف از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور دارند.

وزیر ورزش و جوانان این رقابت‌ها را از نزدیک تماشا می‌کند.