سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مشاور رسمی هوش مصنوعی منصوب کرده و سامانه ملی تحلیل هوشمند داده‌های زمین‌شناسی را تا یک ماه آینده رونمایی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مراسم افتتاح طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی استان کرمان گفت: این طرح که در بلوک‌های معدنی جیرفت، رفسنجان و راور اجرا می‌شود، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله ژئوفیزیک هوایی، مسیر جدیدی در شناسایی ذخایر معدنی استان کرمان ایجاد می‌کند.

در این مراسم، اسماعیلی با تأکید بر اهمیت معدن درتوسعه اقتصادی کشور، اعلام کرد: هدف طرح تحول زمین‌شناسی به‌روزرسانی داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در استان‌های دارای اولویت است و بیش از ۱۵۰ هزار کیلومتر پرواز خطی با اعتبار حداقل هزار میلیارد تومان در منطقه جیرفت برای برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی در نظر گرفته شده و فناوری‌های نوین امکان شناسایی دقیق‌تر ساختار‌های زیرزمینی و ذخایر معدنی را فراهم می‌کنند.

استاندار کرمان، هم اجرای این طرح را گامی راهبردی برای توسعه علمی و شناسایی ذخایر معدنی استان دانست و گفت: توسعه هوشمند معدن و صنایع فرآوری می‌تواند اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان را تضمین کند.

همچنین رئیس جهاددانشگاهی استان کرمان از آمادگی این نهاد برای همکاری در اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری از توان علمی و عملی متخصصان خود خبر داد.

مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی جنوب‌خاوری ایران اعلام کرد: تعداد طرح‌های اکتشافی با رویکرد جدید سازمان به شدت افزایش یافته و از ۴۲۰ سلول اکتشافی کشور، ۱۲۰ طرح در استان کرمان اجرا می‌شود که جهشی ۶ تا ۷ برابری نسبت به سال‌های گذشته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز تأکید کرد که این طرح مسیر ورود بخش خصوصی توانمند به عرصه اکتشاف را هموار می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های محلی، توسعه پایدار معدن استان کرمان را ممکن می‌سازد.

اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی استان کرمان با تمرکز بر فناوری‌های نوین، پژوهش‌های علمی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نویدبخش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی گسترده در سال‌های آینده است.