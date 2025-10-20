به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر امیریه در شهرستان شاهرود را لرزاند

این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۲۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه در عمق ۱۰ کیلومتری امیریه رخ داد

حدود دو ساعت پیش هم زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر امیریه در شهرستان شاهرود را لرزانده بود.

این زمین لرزه ساعت ۱۳ و ۵۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه در عمق ۷ کیلومتری زمین در امیریه از توابع بخش بسطام شهرستان شاهرود رخ داد.

امیریه در مرز بین استان‌های سمنان و گلستان واقع است

دو تیم ارزیاب برای بررسی خسارت های احتمالی به محل اعزام شده اند.