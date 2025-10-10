پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از آمادگی استان برای پذیرش سرمایهگذاران کرهای در حوزه گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کیم جونپیو، سفیر کره جنوبی در ایران با مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی در ارومیه دیدار کرد که در این دیدار قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه و ثانی مسئول نمایندگی وزارت خارجه در آذربایجان غربی نیز حضور داشتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزههای گردشگری، تاریخی و طبیعت، آمادگی استان را برای برگزاری تورهای آشناسازی برای آژانسهای گردشگری کره جنوبی اعلام کرد.
مرتضی صفری همچنین ضمن اعلام آمادگی استان برای پذیرش سرمایهگذاران کرهای در حوزه گردشگری، نسخه انگلیسی کتاب فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان که در آن ۱۰۴ فرصت گردشگری معرفی شده است و همچنین کتاب آذربایجان غربی نگارخانه تاریخ و طبیعت را به سفیر کرهجنوبی تقدیم کرد.
در این دیدار سفیر کره جنوبی نیز علاقهمندی خود را برای توسعه همکاریها با استان آذربایجان غربی در بخشهای مختلف به ویژه در حوزه گردشگری اعلام کرد.