به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ براساس اطلاعیه شورای هماهنگی اسلامی هرمزگان در متن این قطعنامه آمده است:

ما ملت انقلابی ایران اسلامی با شرکت در راهپیمایی «بشارت نصر»، پیروزی مقاومت بر استکبار جهانی را فریاد و با محکوم کردن دهه‌ها ظلم، کشتار، تخریب و کوچ اجباری و نسل کشی، حمایت قاطع خود را از مقاومت پولادین فلسطین و مردم مظلوم غزه با طنین حق طلبانه "الله اکبر"، «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» اعلام می‌کنیم.

بیشتر بخوانید؛ برگزاری راهپیمایی سراسری بشارت نصر در هرمزگان

در این بیانیه آمده: ما شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر»، با ایمان راسخ به وعده الهی و درک عمیق از تحولات میدانی و سیاسی منطقه، معتقدیم که عملیات بزرگ و تاریخ‌ساز «طوفان‌الاقصی» نقطه عطفی در مسیر مبارزه با فاشیسم صهیونیستی و سلطه‌طلبی استکبار جهانی است.

بر این اساس ما شرکت کنندگان در این حرکت ملی و مردمی با تأکید بر حقوق مشروع مردم فلسطین، معتقدیم توافق شرم الشیخ باید با خروج فوری و کامل نیرو‌های اشغالگر از مناطق پرجمعیت و سراسر نوار غزه، تسهیل و تشدید ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز بی‌درنگ روند بازسازی بیمارستان‌ها، منازل و زیرساخت‌های ویران‌شده همراه باشد.

اجرای این مفاد باید بی‌قید و شرط و بدون هرگونه بهانه‌تراشی یا تأخیر از سوی رژیم صهیونی صورت گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: ما ملت انقلابی ایران با باور راسخ به عدالت و آزادی، اعلام می‌داریم که حمایت از مبارزه مشروع ملت فلسطین برای رهایی از اشغال، آپارتاید و استعمار، وظیفه‌ای انسانی، اسلامی و جهانی است.

ما ایرانیان معتقد به آرمان‌های انقلاب اسلامی بر این باوریم که پاسداشت عملیات غرورآفرین «طوفان‌الاقصی» و برگزاری این راهپیمایی نمادین، گشایش فصلی نو در روایت پیروزی مقاومت و بشارت نصر است.

این حضور پرشور و حماسی، فریادی متحد علیه ظالم و جلوه‌ای آشکار از همبستگی راستین ملت شریف ایران با مردم قهرمان غزه و تعهدی است که تا آزادسازی کامل قدس و تحقق پیروزی نهایی، با صلابت و استقامت پی گرفته خواهد شد.