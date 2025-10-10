پخش زنده
امام جمعه موقت مهاباد گفت: آتشبس در غزه، نشانه مقاومت و ایمان راسخ مجاهدان است که شادی مسلمانان جهان را به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا عبدالرحمان حاجیزاده، امام جمعه موقت این شهرستان، در سخنرانی امروز ضمن خوشحالی از اعلام آتشبس در غزه، آن را نتیجه مقاومت، ایثارگری و ایمان مجاهدان فلسطینی دانست.
ماموستا حاجیزاده در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم گفت: عزت و ذلت تنها در دست خداوند است و انسان در هر شغلی که باشد، باید خالصانه و برای رضایت الهی حرکت کند. اگر یک پزشک معتقد با درآمد بیماران اقدام به درمان کند یا معلم دلسوز به تربیت فرزندان بپردازد، آن عمل صالح است و به سوی خدا میرود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، به عواقب سنگین گمراهکردن مردم و منحرفنمودن جوانان اشاره کرد و گفت: کسانی که در جامعه اقدام به فساد اخلاقی میکنند یا مردم را به راه خطا هدایت مینمایند، در قیامت عذابی سخت در انتظارشان است.
امام جمعه موقت مهاباد همچنین با استناد به آموزههای قرآن و احادیث نبوی، خدمت به خلق را برترین عبادت دانست و بیان کرد که بعد از اقامه واجبات دینی مانند نماز، روزه و زکات، کمک به مردم و برطرفکردن دردهای آنان بزرگترین بندگی محسوب میشود.