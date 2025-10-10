فرمانده انتظامی گیلان گفت: هفته انتظامی فرصتی برای پاسداشت زحمات و تلاش‌های پرسنل خدوم انتظامی در حفاظت از کیان این مرز و بوم و ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان: سردار حسین حسن پور امروز به مناسبت هفته فراجا و در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت با اشاره به نقش نیرو‌های فراجا در ایجاد امنیت و آرامش در جامعه گفت: گیلان از جمله استان‌های با ضریب امنیت بالا در کشور به ویژه در مرز‌های استان است و این مهم با تلاش شبانه روزی نیرو‌های خدوم فراجا حاصل شده است.

فرمانده انتظامی گیلان همچنین گزارشی از عملکرد انتظامی استان در نیمه نخست امسال ازائه کرد و افزود: افزایش کشفیات کالا و ارز قاچاق به ارزش اقتصادی ۲۲ هزار میلیارد تومان و کاهش ۱۸ درصدی سرقت در استان از جمله مواردیست که به همت و تلاش نیرو‌های جان برکف فراجا محقق شده است.

وی تصریح کرد: نیرو‌های انتظامی درهمه زمان‌ها برای حفظ و ایجاد امنیت و آرامش عمومی آمادگی کامل دارند و جانفشانی شهدای امنیت و اقتدار مصداق بارز این امر است.