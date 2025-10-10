برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی
راهپیمایی بشارت نصر امروز جمعه ۱۸ مهر ماه همزمان با سراسر کشور در جای جای خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این راهپیمایی بعد از اقامه نماز جمعه از مصلیهای نماز جمعه سراسر استان برگزار شد.
مردم مومن و ولایتمدار خراسان جنوبی با حضور در راهپیمایی بشارت نصر، از مردم مظلوم غزه حمایت و جنایات رژیم نسل کش صهیونیستی را محکوم کردند.
برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در خراسان جنوبی