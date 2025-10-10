. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبه‌های نماز امروز با اشاره به برقراری آتش بس در غزه گفت :مقاومت مردم غزه باعث شد رژیم صهیونیستی پس از دو سال به هیچ کدام از اهداف خود نرسد و به آتش بس تن دهد. حجت الاسلام علی آل آقا افزود: ماهیت جنایتکار و منفور صهیونیست در سراسر جهان آشکار شده و این رژیم در نزد افکار عمومی جایگاهی ندارد. امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان خانه را اولین کانون تربیت فرزندان دانست شریح جنبه‌های شخصیتی آیت الله اشرفی اصفهانی و روز بزرگداشت حافظ از دیگر موضوعات مطرح شده در خطبه‌های نماز ظهر امروز بود.