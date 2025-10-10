



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با گرامی داشت ۲۰ مهر روز بزرگداشت و برپایی برنامه‌های هفته این شاعر نامی گفت: شیراز در زمان زندگی بزرگانی، چون حافظ و سعدی شهر قاریان و حافظان برجسته و زبانزد بوده و بزرگداشت حافظ فرصتی است برای مرور و یادآوری هرچه از حافظ در زندگی ما جلوه کرده؛ درس عشق به خدای متعال، انس با قرآن کریم، برخاستن در دل شب و برگزاری درس سحرگاهی، که بار‌ها در دیوانش به آنها اشاره شده است.

آیت الله دژکام با انتقاد از کسانی که تلاش می‌کنند چهره مخدوشی از حافظ ارائه کنند و یا این چهره بزرگ قرآنی را طوری معرفی کنند که ارتباطی با قرآن و دین ندارد افزود: این جفا است که بگویند لسان الغیب ارتباطی با دین، قرآن و ذات مقدس الهی ندارد در حالی که خود او گفته هرچه دارد از دولت قرآن دارد و در بسیاری از اشعار او از قرآن و نماز شب و دعای حرز یمانی نام برده است.

امام جمعه شیراز با اشاره به در پیش بودن هفته پیوند اولیا و مربیان؛ خواستار تببین مفهوم واقعی سعادت در بین دانش آموزان شد گفت: آموزش و پرورش با همراهی والدین باید تلاش کند برای ۹۰۰ هزار دانش آموز استان فارسی معنای واقعی سعادت مندی که در پرتو عمل به قرآن کریم حاصل می‌شود را معنا کنند.

آیت الله دژکام افزود: کلام وحی بهترین راه و روش زندگی را برای بشر ترسیم کرده مسیری که از هر راهی برای رسیدن به سعادت مستقیم‌تر است و به همین خاطر رهبر معظم انقلاب هموراه بر تلاوت قرآن و تدبیر در معانی آن تاکید می‌کنند.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از خطبه‌های نماز با اشاره به برگزاری رویداد ایران جان صدا و سیما در استان فارس گفت: در شبکه‌های مختلف رسانه ملی لطافت شیراز و جاذبه‌های استان فارس منعکس شود.

آیت الله دژکام با تاکید بر توسعه ساخت مسکن برای اقشار مختلف گفت: اگر چه در بافت تاریخی و قدیمی شیراز مساجد بسیاری وجود دارد، اما در مناطق نوساز به ساخت مسجد توجه کمتری شده است در حالی که مسجد در کنار خانواده و مدرسه سه رکن و نها اصلی تربیت است.