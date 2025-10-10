به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) دلفان با اعلام خبر اجرایی شدن ۵۸۷ طرح خودکفایی توسط کمیته امداد دلفان افزود: این طرح‌ها در قالب خود اشتغالی و توان افزایی در زمینه‌های کشاورزی، دامپروری، صنعت، صنایع دستی، خدمات و ساخت پنل خورشیدی با هدف اشتغالزایی و تقویت توان اقتصادی مددجویان اجرایی شده است.

گودرز نوبهاری با اشاره به ناترازی انرژی، یکی از رویکرد‌های این نهاد را اجرای پنل‌های خورشیدی عنوان کرد و ادامه داد: سهمیه این شهرستان برای نصب ۳۲۰ پنل خورشیدی تعیین شده که تاکنون سه طرح به بهره‌برداری رسیده است و ۵۰ طرح دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) دلفان خواستار مشارکت مددجویان در اجرای طرح‌های پنل خورشیدی شد و اظهار داشت: در قالب این طرح به هر مددجو مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود که تمامی مراحل ساخت پنل‌ها توسط شرکت‌های طرف قرارداد انجام و سپس به مددجویان تحویل داده می‌شود.

به گفته وی ۱۱ هزار و ۱۲۸ خانوار با جمعیت ۲۵ هزار و ۴۰۷نفر در شهرستان دلفان تحت حمایت کمیته امداد هستند.