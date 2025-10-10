به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا (۲۰۲۵) در سالن الغدیر شهر ارومیه برگزار شد.

این پیکار‌ها روز‌های ۱۷ الی ۱۹ مهرماه به مدت سه روز در ارومیه برگزار می شود که در آن ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور داشتند.

طلای شوندی در رشته چرخ چمنی

در رشته چرخ چمنی محمدمهدی شوندی (ایران) توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و یاسر مروان (عراق)، نظرعلی عبدلی (تاجیکستان) و محمد داوود (افغانستان) به ترتیب در مقام‌های دوم، سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

محمد ارباب، قهرمان رشته چرخ تیز

در رشته چرخ تیز محمد ارباب (ایران) توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و جابر صبری عبدالامیر (عراق)، احمد شکیب عطایی (افغانستان) و نظرعلی عبدلی (تاجیکستان) به ترتیب در مقام‌های دوم، سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

آب باریکی قهرمان میل بازی شد

در رشته میل بازی رضا آب باریکی (ایران) توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و عمار ابراهیم (عراق)، احمد شکیب عطایی (افغانستان) و جبار اوف آرزو (تاجیکستان) به ترتیب در مقام‌های دوم، سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

طلای جابر صبری از عراق در رشته کباده

در رشته کباده جابر صبری عبدالامیر (عراق) توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و امیررضا آذری (ایران)، احمدصمیم نیازی (افغانستان) و اسماعیل سانگ اوف (تاجیکستان) به ترتیب در مقام‌های دوم، سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

سلیمی، قهرمان رشته سنگ

در رشته سنگ امید سلیمی (ایران) توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و زمان عابد محسن (عراق)، ذاکر علی (پاکستان) و حکیم الله بیگزاده (افغانستان) به ترتیب در مقام‌های دوم، سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

نوری قهرمان میل سنگین

در رشته میل سنگین جعفر نوری از کشورمان صاحب مدال طلا شد و نفرات دوم، سوم و چهارم از کشور‌های عراق، تاجیکستان و کره‌جنوبی به نتایج نفرات دوم و سوم اعتراض داشتند و کمیته فنی مسابقات در حال بررسی این موضوع است.

همچنین هفته پایانی و مرحله فینال رقابت‌های لیگ زورخانه‌ای نوجوانان کشور در سالن ۶۰۰۰ هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد. در این دوره از رقابت‌ها که با عنوان استعداد‌های برتر سال ۱۴۰۴ و جام شهدای اقتدار ایران و پس از گذشت ۴ هفته مطرح بود، دکتر دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، دکتر مهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، دکترمهرعلیزاده رئیس IZSF، دکتر رحمانی استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سفیر کشور کره جنوبی در ایران، مدیران عالی رتبه فرهنگی و ورزشی کشور و ... حضور داشتند.

بر همین اساس تیم‌های گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و فولاد مبارکه سپاهان به پیکار یکدیگر رفتند که نتیجه این رقابت‌ها با امتیاز‌های ۲۸۹ بر ۲۸۵ به نفع ورزشکاران تیم انتخاب به پایان رسید و جام قهرمانی در دستان آبی پوشان این تیم قرار گرفت.