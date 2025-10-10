به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های آسیایی ورزش های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ۱۷ تا ۱۹ مهر در ارومیه برگزار می‌شود که در آن ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور دارند.

بر همین اساس در رقابت‌های مهارت‌های فردی و در رشته تیمی زورخانه‌ای تیم ملی ایران توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و عراق، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در مقام‌های دوم، سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.