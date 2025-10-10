پخش زنده
تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس مقابل بهشتی سازه گرگان شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در ادامهی رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور، تیم پالایش نفت بندرعباس در سالن فجر این شهر، میزبان تیم بهشتیسازه گرگان بود.
این دیدار در حضور پرشور هواداران بندرعباسی برگزار شد، اما درپایان شاگردان تیم بهشتیسازه گرگان موفق شدند با نتیجهی پنج بر دو میزبان خود را شکست دهند.
برای تیم فوتسال بهشتی سازه گرگان، یاسین گیلان ۲ بار، سعید حاجیلری، حمید رضا مرادیان و کامبیز گمرکی گلزنی کردند و محمد حسین بازیار و هاشم شیر علی نیز گل زنهای تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس بودند.
تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس هفتهی آینده میهمان تیم فولاد زرند ایرانیان است.