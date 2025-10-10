به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا در سالن الغدیر شهر ارومیه در حال برگزاری است و ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی رشته تیمی زورخانه‌ای شد.

رقابت‌های آسیایی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به مدت سه روز در ارومیه و طی روز‌های ۱۷ الی ۱۹ مهرماه برگزار می‌شود که در آن ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور دارند.

بر همین اساس در رقابت‌های مهارت‌های فردی و در رشته تیمی زورخانه‌ای تیم ملی ایران توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و عراق، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در مقام‌های دوم، سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

همچنین در رقابت‌های مهارت‌های فردی و در رشته میل‌گیری سنگین جعفر نوری (ایران) توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و عمار ابراهیم (عراق)، ضمیرالدین حفیظی (افغانستان) و نوروز عرب‌اف (تاجیکستان) به ترتیب در مقام‌های دوم، سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.