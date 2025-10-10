

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابر گزارش روابط عمومی آبفا یزد، به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر ایستگاه برداشت آب شرب حضرت ابوالفضل (ع) در روستای اکرمیه با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح شد.

این ایستگاه شامل یک دستگاه آب شیرین کن به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز، مخزن ذخیره آب خام به ظرفیت ۱۴۰ متر مکعب، مخزن ذخیره آب تصفیه شده به ظرفیت ۱۰ متر مکعب است.

آب این دستگاه تصفیه از چاه مجاور آن تأمین می‌شود که به همین منظور ۱۵۰ متر لوله ۴ اینچ از چاه تا دستگاه کشیده شده است.

ایستگاه برداشت دارای ۶ شیر برداشت و ساعت کار ایستگاه برداشت از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ شب هست.

برای ساخت این مجموعه ۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاری اکرمیه هزینه شده و جهت بهره برداری در اختیار شرکت آبفا قرار گرفته است.

با موافقت مدیر عامل محترم شرکت آبفا، پساب این دستگاه آب شیرین کن جهت آبیاری فضای سبز روستای اکرمیه، در اختیار این دهیاری قرار گرفته است.