به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علیرضا تنگسیری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع «اقتدار و بازدارندگی در نیروی دریایی سپاه پاسداران»، برخی از برنامه ها و اقدامات این نیرو را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سردار تنگسیری: سلام و درود می‌فرستیم به روح بلند امام و شهدای امام خاصه شهدای دفاع مقدس و خاصه شهدای زمان دفاع مقدس در ۱۶ مهر در نیروی دریایی سپاه، ۱۶ مهر سال ۶۶ که روز نیروی دریایی سپاه، سالگرد این روز نامگذاری شده است، روز مبارزه با استکبار جهانی در خلیج فارس است و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است. شهدای عزیزی که جانشان را فدا کردند سلام و درود می‌فرستیم به ارواح پاک این شهدا و خاصه این شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، هم فرماندهان عزیزمان که این‌ها بزرگانی بودند که در این مسیر شاگردان بزرگی را پرورش دادند، روحشان شاد باشد، دانشمندان عزیز ما و مردم عزیز ما که جانشان را فدا کردند و اما با اقتدار در مقابل دشمن ایستادند.

سوال: در بین صحبت هایتان و در همین مقدمه ابتدایی اشاره کردید به ۱۶ مهر ۱۳۶۶ و این تصویر که الان در این جایگاه قرار گرفته، شهید بزرگوار شهید نادر مهدوی و همرزمان شان در مبارزه با استکبار جهانی در خلیج فارس، روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیشتر برای ما توضیح می‌دهید؟

سردار تنگسیری: همانطور که مستحضرید ما در خلیج فارس بعد از این که جنگی را به ما تحمیل کردند جنگ اول خلیج فارس و هشت سال به ناحق تمام دنیای استکبار در مقابل مردم مظلومی که نمی‌خواستند زیر بار زور و حرف‌های زور استکبار باشند ایستادند. ما در خلیج فارس شاهد این موضوع بودیم که وقتی که دشمن بعثی در روی زمین مستاصل می‌شد، جنگ را به دریا کشید، سکو‌های نفتی ما را زدند، اولین سکو‌های نفتی ما نوروز بود و سروش، ابوذر و حتی جزیره خارک، جنگ را به دریا کشیدند، نفتکش‌های ما را مورد هدف قرار دادند، چون دست رژیم بعث به دوردست‌ها نمی‌رسید به این‌ها کمک کردند، هم اروپایی‌ها، فرانسه از هواپیمای سوپر استاندارد‌ها و اقسام موشک‌هایی که داشتند حتی اگر سوپرکلون‌ها را که داده بودند که با موشک اگزوست بتواند خارک را بزند و یا سوپراستاندارد‌هایی که نمی‌توانستند آموزش ببینند به صورت اجاره‌ای خلبان‌های فرانسوی پرواز می‌کردند در ارتفاع بالاتر و اهداف را رصد می‌کردند و چک پونت هواپیمای عراقی، هواپیمای رژیم بعث می‌شدند که بیاید کشتی‌های ما را بزند، بیاید و سکوی نفتی ما در خلیج فارس را بزند، سکو‌های نفتی ما را و همین طور خارک را بزند، لذا ما همواره سعی و تلاش مان این بود که دامنه جنگ را به خلیج فارس نکشند، اما متاسفانه صدام کشید، ما مجبور بودیم که از گچساران نفت را بیاوریم به گناوه، پمپاژ کنیم به خارک و از خارک انتقال بدهیم. ما با یک شرایط بسیار سختی در خلیج فارس مواجه بودیم همین شرایط سخت را هم استکبار جهانی کمک کردند در این قضیه و جنگ را به خلیج فارس کشیدند. جنگی که به خلیج فارس کشیده شد شروع کردند ۶۰ کشتی ما را در بوموسی مورد هدف قرار دادند و سکو‌های نفتی ما را زدند. ما آبادان و خرمشهر را از دست داده بودیم، بوشهر با ۶. اسکله باقی مانده بود که ۳ تا کشتی ۴ تا کشتی را در خودش جا داده و شهید رجایی هم راه اندازی نشده بود و باهنر را داشتیم آن هم خیلی محدود؛ ما با یک شرایط اینچنینی مواجه بودیم باز هم دیدند که ما در این جنگ داریم پیشروی می‌کنیم، مردم ما با استقامتی که دارند در مقابل دشمن محکم ایستادند و پیروز صحنه‌های زمینی بودیم، آمریکایی‌ها وارد معرکه شدند و این ۱۶ مهر، یک سال و نیم درگیری مستقیم با آمریکایی داشتیم، آمریکایی‌ها وقتی آمدند در یک مقطع بعنوان کمک به رژیم بعث آمدند و موید این موضوع این ناو استارک این‌ها است که هواپیمای عراقی به اشتباه خیال کرد که ناو ما است و این را زد، ۱۱ نفر کشته شدند، اما بعد از سه ماه مجددا این ارتباط برقرار شد ماهواره‌ها کاملا در اختیار رژیم بعث بود و خود امریکایی‌ها در این یک سال و نیم کاملا آمدند در منطقه، لذا ما همواره همان زمان هم پیام دوستی و محبت و یکدلی را برای مردم منطقه، ما به ناحق رژیم بعث به ما حمله کرده بود، ۲۵ هزار کیلومتر مربع، رقم قابل توجهی است از ما اشغال شده بود، شهر‌های اصلی ما اشغال شده بود آبادان ما در محاصره بود و شرایط این طوری داشتیم و این ۱۶ مهر در واقع اوج این درگیری‌ها، اوج این دشمنی‌های استکبار جهانی با ما بود.

سوال: و در همان یک سال و نیمی که ما مواجهه مستقیم داشتیم با استکبار جهانی یا آمریکا.

سردار تنگسیری: دقیقا در این یک سال و نیم مظلومیت این ملت مظلوم را شاید زبان من واقعا به عنوان یک سرباز این ملت نتوانم واقعا بگویم در دفاع مقدس هشت ساله، همانطور که شما شاهد بودید در این دفاع ۱۲ روزه صهیونیست به ما حمله کرد دیدید.

سوال: یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی مخصوصا شهدای حوزه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم. یک جمله اشاره کردید، من راجع به آن صحبت و سوالم را بپرسم. ما در خلیج فارس هیچگاه به دنبال جنگ و تنش نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود ولی همیشه با اقتدار دفاع خواهیم کرد. راجع به آنچه که تاکید داشتید در بین صحبت هایتان اشاره کنید.

سردار تنگسیری: من جواب شما را می‌دهم فقط این جمله‌ام را تمام کنم. ما آن زمان دستمان خالی بود، بالاترین سلاحی که ما داشتیم آر پی جی بود، بعد توانستیم ۱۰۷ را بیاوریم از این راکت اندازه ۱۰۷ که زمینی بود بیاوریم روی شناور، پوشش هوایی نداشتیم، امکاناتی نداشتیم، ما یک سال و نیم مستقیم با آمریکایی‌ها درگیر شدیم. یک جنگ نابرابر، در این یک سال و نیم نیروی دریایی سپاه ۹ شهید داد، شما و ملت عزیز ما بدانند که نیروی دریایی سپاه ۹ شهید مدافع حرم دارد و ۹ شهید مبارزه با استکبار جهانی در خلیج فارس دارد که سرآمد این شهیدان شهید مهدوی و یاران شجاع او بود. ما توانستیم ۹ تا سیلی که ۶ تا از این سیلی‌ها در زمان دفاع مقدس بود با همین دست خالی، اما فرمان خدا را عمل کردند، به امریکایی که تا بن دندان مسلح بود و امکانات به روز آن زمان را داشت، بزنیم و ما ۹ تا شهید دادیم. در این عملیات ۱۶ مهر ما ۷ شهید دادیم و ۳ جانباز، شهدای زنده ما بودند. یکی از این شهدا در رژه ۳۱ شهریور سال که یادم نیست در اهواز این نوکران استکبار جهانی آمدند و رگبار بستند مردم را، این دو تا شهید از نیروی دریایی آنجاست، یکی شهید معجزی و یکی شهید لویمی است شهید لویمی یکی از جانبازان همین ۱۶ مهر بود، ما در مقابل امریکایی‌ها در این ۱۶ مهر ۷ شهید دادیم که عکس هایش این جا هست، شهید مهدوی، شهید مبارکی، شهید شفیعی، این‌ها واقعا شجاع بودند، بزرگ بودند و شهید توسلی، شهید کرد که جانشین شهید مهدوی بود، محمدی‌ها و شهید مبارکی.

سوال: یک عکس است ولی چقدر می‌شود راجع به آن صحبت کرد.

سردار تنگسیری: بله، آن زمان دست شان خالی بود، اما آن تیری که زدند یک هلی کوپتر ما از این‌ها انداختیم سیلی‌های زیادی هم امریکایی‌ها خوردند بریشتون کار همین شهید مهدوی و یارانش بودند و تیری بود که خداوند زد، اولین هیمنه امریکایی‌ها در بریشتون خرد شد، دومین آن همین سیلی بود سومین سیلی که بچه‌های ما زدند ناو ساموئل رابرت بود ناوی که ۶۰۰ میلیون دلار قیمت داشت و بچه‌ها غرقش کردند؛ و بعدی بچه‌های دو شهید دیگر ما ۲۹ فروردین دادیم، جمع این‌ها می‌شود ۹ شهید در مقابل استکبار جهانی، این‌ها نماد استقامت یک ملت مظلوم، اما مقتدردر مقابل استکبار جهانی بود.

سوال: برای دفاع از حریم یا حرمی که تاکید کردید

سردار تنگسیری: همانطوری که شهید عزیز ما شهید حاج قاسم عزیز ما فرمودند که واقعا ایران حرم است حرم است، این حرم اهل بیت است، حرم دفاع از مظلومین است. ما نشان دادیم که برای ما مسلمان و مظلومیتی که در مسلمان حالا این مسلمان می‌خواهد شیعه باشد یا سنی باشد فرق نمی‌کند، خون جوانان ما با برادران اهل تسنن ما درآمیخته شد هم در کشور عزیزمان و هم در بیرون که نشان بدهیم این مظلومیت این ملت و حرف واقعی این ملت را که ما از مظلوم دفاع می‌کنیم حالا این مظلوم در هر کجا می‌خواهد باشد.

سوال: یک نکته بسیار مهم، کسانی که زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران در حال خدمت هستند در حوزه‌های مختلف در دسته‌های متفاوت در مشاغل گوناگون، همه تاکید می‌کنند و تاکید دارند مثل حضرتعالی که در بین صحبت هایتان اشاره کردید ما به دنبال جنگ نیستیم، اما تمام قد با تمام قوا برای دفاع از کشور شما در حوزه دریایی برای دفاع از حریم دریایی کشور و جمهوری اسلامی ایران آماده و تمام قد ایستادید، آنچه که تاکید می‌کنید در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناظر بر چیست؟ اگر بخواهیم از روز‌هایی صحبت کنیم که حضرتعالی اشاره کردید به لحاظ تجهیزاتی و به لحاظ دفاعی از تجهیزات کمتری برخوردار بودید و تمام این سال‌ها را مرور کنیم، تمام عزیزان و شهدای این عرصه را مرور کنیم تا برسیم به امروز که با اقتدار پرچم جمهوری اسلامی ایران را در آب‌های نیلگون خلیج فارس به احتزاز در آوردید.

سردار تنگسیری: یک خاطره‌ای یادم افتاد که در اغتشاشاتی که پیش آمد یک جسارتی به این پرچم شد، در یکی از شهر‌ها، من یادم هست حاج قاسم عزیز ما آن روز صبح ما جلسه داشتیم در فرماندهی کل؛ بغض گرفت و گریه کرد. فرمود که پای این پرچم جان‌های پاکی داده شد که این پرچم همیشه سرافراز باشد. این نماد هستی و نماد وجودی ما است؛ لذا این پرچم در هر کجایی که از این کشورمان وجود داشته باشد یا روی کشتی‌های ما باشد، این با اقتدار است. امروز هم در خلیج فارس همانطوری که فرمودید ما آن زمان دست خالی هم این پرچم را با اقتدار حفظ کردند، این پرچم نماد عزت ما است نماد افتخار ما است و این پرچم ان شاالله ما هم نباشیم کسانی هستند که حفظ کنند. غیرت در ایرانیان مثال زدنی است واقعا، ۸ سال دفاع مقدس به ما حمله کردند دست مان هم خالی بود هیچ چیز هم نداشتیم و هیچ چیز هم به ما ندادند، آقا به درستی فرمودند سیم خاردار هم از ما منع کردند، اما امروز افتخار می‌کنیم که یکی از کشور‌هایی هستیم که می‌توانیم موشک، پهپاد، شناور، صادر کنیم. ما می‌توانیم علم صادر کنیم. این‌ها می‌دانند که ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم و اعتقادی به این موضوعات اینطوری نداریم، این‌ها با علم ما مخالف هستند. مخالفتی که این‌ها دارند با وجود ما است به عنوان ایرانی، این‌ها می‌خواهند ما زیر سلطه این‌ها باشیم، می‌شود ما ۳۰۰ هزار شهید دادیم که روی پای خودمان بایستیم همین طوری اقتداری که شما در غزه می‌بینید. بعد بخواهیم الان در مقابل دشمن حالا هر دشمنی باشد ما کوتاه بیاییم. نماد آن خود سرکار عالی بودید. با اقتدار به دنیا نشان دادید که یک زن مسلمان این طور است که از دشمنی که اعتقاد دارد که پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را دارد و کشتارترین سلاح‌ها را دارد و بی رحم‌ترین انسان‌ها است که حتی به کودک هم رحم نمی‌کند در مقابل او ایستادیم تا لحظه آخر. این نماد اقتدار ما است. ما از دشمن نمی‌ترسیم. ما اعتقاد داریم، داریم یک تکلیف را انجام می‌دهیم چه بمیریم، شهیدیم، چه بمانیم تکلیف ادا کردیم. اما به کوری چشم شان می‌مانیم، می‌جنگیم و ان شاالله خار چشم شان می‌شویم.

سوال: درود به شرف و غیرت سربازان و فرماندهان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، سردار بزرگوار یک نکته، ما در جنگ ۱۲ روزه ما از سال‌های دفاع مقدس وقتی صحبت می‌کنیم می‌شود سال‌ها صحبت کرد، بیش از هشت سال که جنگ دیدیم. اما اگر از هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی با سرعت عبور کنیم به دفاع مقدس ۱۲ روزه، موشک‌ها و پدافند‌ها فعال و مردم و دنیا نظاره گر دفاع فرزندان وطن در هوافضای کشور بودند. به اذعان فرماندهان و عزیزان ما در نیرو‌های مسلح و مقامات جمهوری اسلامی ایران ما بخش کوچکی از توانمندی‌های دفاعی خودمان را در مقابل دشمن استفاده کردیم و بخش مهمی از این توانمندی‌ها در دریا باقی مانده برای روزی که اگر نیاز بود ما آنها را بروز و آشکار کنیم. از این بازدارندگی دریایی یا بیشتر از توانمندی‌های دریایی ما در سپاه در خلیج فارس بگویید.

سردار تنگسیری: همانطوری که جانبازی و شهامت بخشی از شجاعان این مملکت را دیدید، این عزیزان ما در هوافضا، شوخی بازی نیست، بمباران می‌شدند، وسط جاسوسان مورد حمله قرار می‌گرفتند، اما هیچگاه نترسیدند، بار‌ها تونل کلاً بسته شده است، اینها کارهایشان را انجام می‌دهند با روحیه و عملیات انجام می‌دهند. هنوز روایت‌هایی از این دلاورمردی‌های این عزیزان مانده است. همانطوری که دلاورمردی‌هایی که در خلیج فارس یاران قبل از ما انجام داده‌اند، به شهادت رسیده‌اند، شهید مهدوی و یاران ایشان. آن زمانی که ما با امریکایی‌ها وارد درگیری شدیم دست ما خالی بود، الحمدالله امروز ما پهپاد و موشک و شناور را خودمان می‌سازیم و اینها را در نیروی دریایی سپاه این تولیدات را انجام می‌دهیم. برد‌های متعدد، ما مؤلفه‌هایی که می‌تواند در مقابل دشمن ضربه کاری بزند، شناور، موشک، پهپاد، زیردریایی، پدافند هوایی، بسیج دریایی، مردم عزیز، سواحل، تنفگداران ما در جزایر، سازه‌هایی را خودمان با دست خودمان ساختیم و در میدان آورده‌ایم، بخشی را نشان داده‌ایم و بخشی را برای مبادا گذاشته‌ایم که اصلاً باورکردنی نیست. اینها یک طرف قضیه است، آدم‌ها و اراده انسان‌ها خیلی مهم است. مگر وقتی آبادان در محاصره افتاد، نیمی از خرمشهر به دست دشمن افتاد، بعضی از شهر‌های جبهه میانی به دست دشمن افتاد، تحریم‌ها بسیار سنگین و دست ما خالی، از آن طرف رئیس جمهور ما را شهید کردند، نخست وزیر را شهید کردند، شهید بهشتی را شهید کردند، اوج آن ۱۷ هزار شهید در دهه ۶۰ بود. اما ما چنان سیلی محکمی به دشمن زدیم که اصلاً باورکردنی نبود. بخشی را نشان داده‌ایم و بخشی را نمی‌توانیم بگوییم برای روز مبادا می‌گوییم. شاید همان قهقهه ای که صدام زد، اینها هم خیال می‌کنند فقط با بمباران می‌توانند کاری کنند برای آن هم فکری می‌شود.

سؤال: اشاره می‌کنید به روز مبادا، وضعیت دریای ما برای روز مبادا چطور است؟

سردار تنگسیری: نیرو‌های مسلح هم ارتش و هم سپاه و هم نیروی دریایی کار‌های بزرگی شده است، ما فقط بخشی را در رزمایش‌ها نشان داده‌ایم. کار‌های بزرگ دیگری را در عمل خواهند دید، سلاح‌های دیگر و کاری نکنند که ما همواره سعی کرده‌ایم، چون خلیج فارس خانه ما است، حضرت آقا فرمودند در این خانه آتش افروزی نکنید. در خلیج فارس امروز ما به یک نقطه‌ای رسیده‌ایم که همسایه‌های ما می‌دانند، امریکایی‌ها در منطقه کاملاً می‌دانند، از شناور‌های هدایت پذیر، موشک انداز گرفته تا چیز‌های دیگری که در روز عمل خواهند دید، روز مبادا آن چیزی که لازم باشد به میدان می‌آوریم.

سؤال: قبل از گفت‌و‌گو از شما پرسیدم که در چند سالگی این لباس مقدس را بر تن کرده‌اید. اگر به همان سن و سالی که برای شروع و آغاز این لباس را بر تن کردید، با وجود همه تجربه‌های شیرین و تلخی که در این روز‌ها تجربه کردید، تلخ بخاطر فقدان یاران تان در طول این سال ها، باز هم این لباس را بر تن می‌کنید؟

سردار تنگسیری: این سؤال را از شهید سلامی عزیز، فرمانده محبوب، یک خبرنگار سؤال کرده بود. فرمودند همین راه با همین لباس مقدس را تن می‌کنم. لباس مقدسی که بر تن ما است، یک لباس مقدس شهدا است. آدم‌های بزرگی که در مقابل دشمن ایستادند و هیچگاه از هیچ دشمنی نترسیدند، شجاعانه در مقابل دشمن چه در دریا و چه در زمین حماسه آفریدند. افتخار می‌کنم که این لباس را مجدداً بر تن کنم و به عنوان سرباز این ملت افتخار می‌کنم. قطعاً این مسیر را می‌روم و در این لباس هم اگر لایق باشیم بمیریم.

سؤال: به جنگ ۱۲ روزه اشاره کردید به یک فصل بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی. چون به روز‌هایی که این لباس را بر تن کردید اشاره کردید، شما که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستید، فکر می‌کردید یک روز جوانان دهه ۶۰ و دهه ۷۰ و دهه ۸۰ و جوانان انقلاب اسلامی در این روز‌ها چنین سینه ستبر کنند در مقابل دشمن و دفاع جانانه‌ای در این خاک و در دریا انجام بدهند؟

سردار تنگسیری: نسل جدید ما همانطور که حضرت آقا فرمودند کمتر از نسل اول انقلاب نیستند و هیچ کمی از آنها ندارند، بیشتر از آنها نباشند کمتر از آنها نیستند. این نشان می‌دهد که ایرانی باغیرت است، جوان ایرانی به دنبال عزت کشورش است و زیر بار زور نمی‌رود. در جنگ ۱۲ روزه دیدیم هیچگاه عزیزان ما در صداوسیما سنگرشان را خالی نکردند، با اینکه سنگرشان را زدند، می‌دانستند امکان دارد مجدد هم بزنند. حضرتعالی بعد از این بمبارانی که شد مصاحبه کردید، آیا ترس از دشمن در بیان شما، در گویش شما وجود داشت. هر کس نمی‌تواند بگوید هیچ ترسی ندارم، اما، چون می‌داند مسیرش چه مسیری است و راهش چه راهی است و آینده اش به کجا ختم می‌شود با شجاعت می‌ایستد و این در جوانان ما وجود دارد.

سؤال: ما در ایام جنگ ۱۲ روزه در محافل سیاسی و محافل رسانه‌ای بسیار شنیده‌ایم، استفاده از گزینه تنگه هرمز در کنار دیگر گزینه ها. در کنار صحبت‌هایی که اشاره کردید و تأکید حضرتعالی که ما جنگ طلب نیستیم ولی جنگ بلد هستیم، وجود استفاده از این گزینه و تبعات و ضرر‌های آن برای دشمن از محضر شما؟

سردار تنگسیری: تنگه هرمز یک تنگه راهبردی است و دنیا دارد از این استفاده می‌کند. ما همواره این منطقه را یک منطقه مهم راهبردی دنیا دانسته‌ایم، از آن حراست کرده‌ایم، نگذاشتیم این منطقه و این راه دریایی بسته شود. ما به دنبال این موضوع نیستیم، اما این سؤال را باید دنیا بداند، آیا امکان دارد از این تنگه راهبردی تا زمانی که ما و دنیا داریم استفاده می‌کنیم، دنیا استفاده کند و ما استفاده نکنیم، قطعاً این منطقی نیست. کنار ما کشتی‌های نفتی و گازی عبور کنند، اما نفت ما را نگذارند عبور کند، این منطقی نیست. آن زمان تصمیمی بزرگان ما می‌گیرند که من سرباز در میدان آن را پیاده می‌کنم. ما دنبال این هستیم که شریان نفتی و گازی دنیا باز باشد و به نظر من امریکایی‌ها در این خلیج بسته وقتی می‌آیند ایجاد مشکلات برای مردم می‌کنند. کشتی‌های سوخت هسته‌ای در خلیج‌های بسته ممنوع است، یک اتفاقی برای اینها بیفتد، خلیج فارس ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، در این منطقه اگر خدایی ناکرده اتفاقی برای کشتی‌های سوخت هسته‌ای یا زیردریایی بیفتد که اینها به منطقه رحم نمی‌کنند و می‌آورند، آب شیرین کنی که در سواحل استفاده می‌شود، کشور‌های همسایه ما و ما هم تا یک حدی، دیگر این آب تا ۱۱ سال قابل خوردن نیست. تمام موجودات زنده این منطقه از بین خواهند رفت. وجودشان در منطقه اظهارنامه‌های بزرگی را ایجاد کرده است. من شاهد بودم در دهه ۸۰ یک کشتی ژاپنی با زیردریایی امریکایی یک تصادف داشتند. نفتی در این منطقه روی آب جاری شد، آب در خلیج فارس فرار است و می‌چرخد و این آلودگی ماندگار است. تمام موجودات زیست زیر آب را از بین برد، خود آب را دیگر نمی‌شود استفاده کرد. خلیج فارس هم خانه ما است، ما دائماً می‌گوییم وجود اینها در این منطقه مخل امنیت است، اینها امنیت برای ما ایجاد نمی‌کنند. اینها برای اینکه در منطقه بمانند، دشمن تراشی می‌کنند، بگویند ایران فلان می‌کند، اگر ما برویم فلان می‌کند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، ما به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم، در طول تاریخ از ۳۰۰ سال قبل تا الان ایران به هیچ کشوری حمله نکرده است. اگر به ایران حمله نکنند و تجاوزی صورت نگیرد، اما از منافع مان دفاع می‌کنیم. جزایر ایرانی است، کسی روی این موضوعات حرفی ندارد. منافع ما در خلیج فارس به عنوان منافع اصلی ما است و ما از این منافع تا سرحد جان مان دفاع می‌کنیم. دنیا بداند، نفت ما و گاز ما در این منطقه است و کشور‌های همسایه این را نیاز دارند و بدانند ما می‌توانیم رزمایش‌های مشترک داشته باشیم، می‌توانیم همگرایی مناسب داشته باشیم و این منطقه را یک منطقه قابل استفاده همه و حتی دنیا کنیم، دنیایی که به ما زور نگوید.

سؤال: جزایر و صحبت‌هایی که هر از گاهی می‌شنویم از بعضی از این کشور‌ها چه در منطقه و چه در خارج از منطقه و روی صحبت شما به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه به آنها که شاید نکته و مبحثی در ذهن داشته باشند به غلط؟

سردار تنگسیری: تاریخ را اگر ورق بزنیم و برگردیم، بحرین تا سال ۵۵ یکی از استان‌های ایران بوده است. بحرین کجا است، نگاه به خلیج فارس و صحنه کنید، بحرین آن طرف خلیج فارس است. البته دشمنان ما دارند این دشمنی را برپا می‌کنند، این آتش را می‌افروزند که وجودشان در منطقه توجیه شود. انگلیسی‌ها آمدند موضوع جزایر را به این شکل، استخوان لای زخم منطقه گذاشتند و رفتند. این جزایر ایرانی هستند، تا قبل از انقلاب اینها جزایر ایرانی هستند، اما ما هر آنچه که نه دنبال کشورگشایی هستیم، اما حاضر نیستیم آن چیزی که مربوط به کشور ما است، خاک ما است، حتی اگر همه ما از بین برویم تا لحظه آخر بجنگیم، دشمن بداند، هر کسی که می‌خواهد باشد، ما تا آخرین نفس و تا آخرین نفر پای یک وجب از خاک مان ایستاده‌ایم و در ۸ سال دفاع مقدس نشان داده‌ایم، در یک سال و نیم نبرد با امریکایی‌ها در خلیج فارس نشان دادیم، ما مردمی نیستیم که زیر بار زور برویم یا بخواهیم از دشمنی بترسیم. ترس ما فقط از خدا است و از این جزایر که ایرانی است دفاع خواهیم کرد، اینها خاک ما است و کسی نمی‌تواند به ما زور بگوید که این جزایر برای ما نیست. همسایه‌های ما بدانند که ما همه آنها را دوست داریم، از آنها دفاع می‌کنیم و دفاع هم کرده‌ایم. وقتی قطر در محاصره قرار گرفت، ما آب یعنی سطح و هم هوا و هم پشتیبانی‌هایی که کردیم، ما هر مظلومی در دنیا علم مظلومیتش را بلند کند، ما از مظلوم حمایت می‌کنیم، ما زیر بار زور نمی‌رویم. جزایر، جزایر ایرانی است، من به عنوان یک سرباز، تا آخرین قطره خونم می‌جنگم و دفاع می‌کنیم، گول این دشمنان را همسایه‌های ما نخورند. می‌خواهند این منطقه را به آتش بکشند، وقتی این منطقه به آتش کشیده شود، نه آنها به خواسته خودشان می‌رسند و نه اینکه دشمن می‌تواند اینجا بماند، آنهایی که جنگ افروزی کردند. ما همیشه دست دوستی، محبت و همگرایی در منطقه بلند کرده‌ایم و ما می‌توانیم منطقه‌ای که سال‌های سال است که منطقه امنیت بوده است، این امنیت را مجدد برقرار کنیم و استمرار داشته باشد و این جزایر هم جزایر ایرانی هست و خواهند ماند.

مجری: جمع بندی بفرمایید.

سردار تنگسیری: ملت عزیز و شریف ما بدانند سربازانشان در این منطقه حساس خلیج فارس، دریای عمان، فرزندان این ملت چه در نیروی دریایی قهرمان ارتش ما و چه در نیروی دریایی سپاه، در مقابل هر کس بخواهد منافع این ملت را زیر سؤال ببرد و مشکلاتی در این منطقه حساس ایجاد کند، ایستاده‌ایم و به عنوان سربازان این ملت تا آخرین نبرد و آخرین نفس از این حیثیت دفاع می‌کنیم. این را هم دشمن بداند و هم پیامی است برای ملت عزیزمان که سربازانشان نشان دادند در این جنگ ۱۲ روزه شما بخشی از توان این ملت که سربازان عزیزشان در هوافضا بودند، این جانبازی‌های عزیزان را دیدید، هنوز روایت نشده است با چه سختی‌هایی این بچه‌ها جنگیدند و عزت را برگرداندند. ما پیروز جنگ ۱۲ روز بودیم، به چند دلیل، ما شروع کننده جنگ نبودیم. ما درخواست پایان جنگ را ندادیم، ما با صلابت هنوز که هنوز است داریم از آن مسیری که داشتیم دفاع می‌کنیم و کرده‌ایم؛ لذا ما سربازان ملت در هر جای این کشور، ارتش قهرمان، سپاه دلاور و بسیج سلحشور، مردم عزیزمان که ما هرچه داریم از این مردم است. چون خدا به ما امر کرد که در مقابل زور بایستیم و سر خم نکنید. ما در مقابل دشمن ایستاده‌ایم و قطعاً با این ملت رشیدی که داریم ما پیروز هر صحنه‌ای هستیم، چون خدا به ما وعده پیروزی داده است.