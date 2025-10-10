پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از تکمیل زنجیره تولید و توسعه کشت رقم بومی مامایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی از وجود ۲۰ هزار هکتار باغ بادام در استان خبر داد که بخش عمده آن در شهرستانهای بن و سامان متمرکز است.
به گفته وی: زنجیره کامل تولید بادام در استان فعال بوده و اشتغالزایی مستقیم برای ۳۰ هزار نفر در مراحل کشت، فرآوری و صادرات ایجاد کرده است.
رئیس سازمان همچنین به جایگاه ویژه رقم بومی مامایی به دلیل کیفیت بالای مواد روغنی و پروتئینی آن اشاره کرد و از بررسی ارقام جدید مانند پویا در راستای توسعه کشت در حوضه کارون و ۱۰ شهرستان دیگر استان خبر داد.