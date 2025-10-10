رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گفت: کیش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور، کانون توجه سرمایه‌گذاران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی‌اصغر شالبافیان در نشست هم‌اندیشی با سرمایه‌گذاران طرح‌های گردشگری، گفت: با توجه به تعدد طرح‌های در حال ساخت و تأسیسات فعال، باید با رویکردی نو بر محور جاذبه‌های گردشگری، انگیزه سفر به کیش تقویت شود.

او با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری، گفت: بیش از ۴۰ شهر کشور عوارض ساخت هتل‌ها و تأسیسات گردشگری را حذف یا کاهش داده‌اند، در تهران ۸۰ درصد این عوارض بخشوده شده که باعث افزایش تمایل سرمایه‌گذاران شده است.

شالبافیان افزود: در بخش تجهیزات نیز تسهیلات گمرکی در نظر گرفته شده و تجهیزات سنگین هتل‌ها از حقوق ورودی معاف هستند.

او حجم سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری مناطق آزاد کشور را ۳۰۰ همت اعلام کرد و افزود: با افزایش تسهیلات از دو و نیم به ۴۴ همت و استفاده از ابزار‌هایی مانند اوراق تأمین مالی، حمایت از سرمایه‌گذاران تقویت شده است.

او خاطرنشان کرد: در یکی از طرح‌های کیش ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق تأمین مالی جذب شده و نرخ نهایی آن حدود ۳۱ درصد بوده است.

شالبافیان خاطرنشان کرد: بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق سه سال بعد انجام می‌شود و تنها سود آن به‌صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود و به همین دلیل این روش برای طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری جذاب است.

او از آیین‌نامه جدید تأسیسات ترکیبی گردشگری خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، امکان احداث تا ۴۰ درصد کاربری تجاری، اداری و مسکونی در طرح‌های گردشگری فراهم شده و این مصوبه برای طرح‌هایی قابل استفاده است که در مراحل اولیه ساخت قرار دارند.

شالبافیان افزود: سرمایه‌گذارانی که طرح‌های خود را با پیشرفت بالا درحال ساخت دارند و مایل به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه یا اوراق تأمین مالی هستند، مدارک خود را تا ۱۰ روز آینده ارائه دهند تا بررسی و نهایی شود.