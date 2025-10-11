پخش زنده
رئیس جمهور آمریکا گفت که در پی اقدام چین مبنی بر وضع محدودیتهای «فوقالعاده خصمانه» بر صادرات مواد معدنی کمیاب، از اول ماه نوامبر (دهم آبان) تعرفه ۱۰۰ درصدی دیگری بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش «تروث سوشال» نوشت: با توجه به این موضع بیسابقه چین، آمریکا علاوه بر تعرفههایی که چینیها در حال حاضر پرداخت میکنند، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر چین اعمال میکند.
ترامپ جمعه شب گفته بود که در سفرش به کره جنوبی «هیچ دلیلی» برای دیدار با «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین وجود ندارد، زیرا چین صادرات عناصر کمیاب مورد نیاز صنایع آمریکا را محدود کرده است.
ترامپ در تروث سوشال نوشت: اتفاقات بسیار عجیبی در چین در حال رخ دادن است! آنها بسیار خصمانه شدهاند و به کشورهای سراسر جهان نامه میفرستند که میخواهند کنترلهای صادراتی را بر تک تک عناصر تولیدی مربوط به محصولات خاکی کمیاب و تقریباً هر محصول دیگری که به ذهنشان میرسد، حتی اگر در چین تولید نشود، اعمال کنند.
وی افزود: هیچ کس تا به حال چنین چیزی ندیده است، اما اساساً، بازارها را «مسدود» میکند و زندگی را برای تقریباً هر کشوری در جهان، به ویژه برای چین، دشوار میکند.
تعرفههای اعمالشده از سوی آمریکا و چین و احتمال افزایش مجدد آنها، بر تجارت دوجانبه تاثیر گذاشته است. صادرات پکن به واشنگتن در ماه اوت (مرداد/شهریور) ۳۳ درصد کاهش یافت و به ۴۷.۳ میلیارد دلار رسید، در حالیکه واردات این کشور از آمریکا ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۱۳.۴ میلیارد دلار رسید.
بهطور کلی، صادرات چین با کندترین سرعت خود از دوره ژانویه-فوریه ۲۰۲۵ (دی/بهمن/اسفند ۱۴۰۳) رشد کرد. این میزان رشد در آن زمان هم تنها ۲.۳ درصد افزایش داشت.