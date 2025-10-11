پخش زنده
ثبتنام نیروگاههای خورشیدی پشت بامی در سامانه مهرسان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل دفتر توسعه مردمی تجدیدپذیرهای ساتبا از آغاز ثبتنام نیروگاههای خورشیدی پشت بامی در سامانه مهرسان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق خبر داد.
رضا فتاحی با بیان اینکه خانوارها میتوانند برای نصب سامانههای خورشیدی خانگی از طریق سامانه مهرسان ثبتنام کنند، گفت: پس از بازدید و بررسی شرایط اتصال به شبکه، قرارداد خرید تضمینی منعقد میشود و نصب تجهیزات توسط پیمانکاران مورد تأیید انجام خواهد شد.
فتاحی افزود: با ثبتنام در سامانه مهرسان، تا ۸۰ درصد هزینهها از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده و سرمایهگذاری متقاضیان در مدت ۳ تا ۴ سال بازمیگردد.
وی اضافه کرد: سامانههای خورشیدی ۵ کیلوواتی نهتنها برق خانه را تأمین میکنند، بلکه امکان فروش برق مازاد به شبکه سراسری برق را نیز فراهم میسازند.