سخنگوی سازمان آتشنشانی اردبیل گفت: انفجار مهیب ۱۰ بشکه گازوئیل در یک منزل مسکونی در روستای قرهلر، دو مصدوم بر جای گذاشت که نیروهای ما با وجود خطر انفجارهای پیدرپی، آتشسوزی گسترده را مهار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل علی ایمانی، سخنگوی سازمان آتشنشانی در خصوص حادثه آتشسوزی و انفجار در روستای قرهلر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۴ جمعه، یک مورد انفجار مهیب و آتشسوزی در روستای قرهلر در حوالی ۱۰ کیلومتری اردبیل گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ با دو دستگاه و ایستگاه شماره ۲ با یک دستگاه خودروی سنگین به محل حادثه اعزام شدند.
وی در تشریح جزئیات صحنه حادثه افزود: پس از رسیدن آتشنشانان به محل که دود غلیظ آن از فاصله ۲۰ کیلومتری قابلمشاهده بود، مشخص شد در حیاط یک منزل مسکونی، ۱۰ بشکه فلزی پر از گازوئیل و دو مخزن ۱۵۰۰ لیتری در حال اشتعال کامل است که این حادثه منجر به انفجار سه بشکه، سوختن بیش از پنج هزار لیتر گازوئیل و درگیری کامل منزل مسکونی در آتش شده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اردبیل با تقدیر از اقدام بهموقع و فداکاری نیروهای عملیاتی یادآور شد: آتشنشانان با وجود خطر انفجار بشکههای باقیمانده، بدون درنگ به قلب حریقزده و با انجام عملیات اطفا و خنکسازی، موفق شدند بشکههای پر از گازوئیل را از داخل آتش خارج نموده و از وقوع انفجارهای بعدی جلوگیری کنند.
ایمانی با اشاره به خسارات و تلفات انسانی این حادثه گفت: بر اثر این انفجار و آتشسوزی، دو نفر از ساکنان منزل مصدوم شده و منزل مسکونی به طور کامل در آتش سوخت. همچنین نزدیک به ۱۰ تن گندم موجود در محل نیز دچار خسارت شد.