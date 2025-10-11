پخش زنده
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به توافق آتشبس غزه واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با تلویزیون رژیم صهیونیستی در نخستین واکنش به توافق آتش بس غزه گفت که از این توافق استقبال می کند.
وی اضافه کرد، اصلاحاتی که تشکیلات خودگردان در زمینههای مختلف از جمله مسائل امنیتی به آن متعهد شده با هماهنگی آمریکا در جریان است.
عباس بیان کرد که همگان به دنبال توقف خونریزیها در نوار غزه بودهاند و از دستیابی به این توافق خوشحال هستند.
وی گفت که از تلاشهای ترامپ در این خصوص تشکر می کند و معتقد است که هدف از به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین پیشبرد روند صلح است.