کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: صبح امروز جوی آرام و ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز دریای عمان با وزش بادهای جنوب شرقی کمی مواج میشود و آبهای نیمه غربی خلیج فارس و غرب جزایر کیش و لاوان با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، نسبتاً مواج پیش بینی میشود.
وی گفت: در ساعات بعدازظهرنیز در ارتفاعات استان رشد ابر مورد انتظار است و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق بویژه در محدوده بشاگرد وحاجی آباد احتمال دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: دریا در محدوده دریایی استان کمی مواج و در صورت احتیاط شناورهای سبک، شرایط برای رفت وآمد شناورها مساعد است، اما در محدوده استانهای خوزستان و بوشهر دریا نسبتاً مواج پیش بینی میشود.
وی افزود: روز یکشنبه با کاهش باد در خلیج فارس، بر سرعت بادهای جنوب شرقی در دریای عمان وتنگه هرمز افزوده میشود و دریا در این مناطق دریایی متلاطم پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در بنادر صورت پذیرد.
به لحاظ دمایی در این مدت، دما تغییر چندانی ندارد.