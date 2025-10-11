به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز دریای عمان با وزش باد‌های جنوب شرقی کمی مواج می‌شود و آب‌های نیمه غربی خلیج فارس و غرب جزایر کیش و لاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در ساعات بعدازظهرنیز در ارتفاعات استان رشد ابر مورد انتظار است و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق بویژه در محدوده بشاگرد وحاجی آباد احتمال دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: دریا در محدوده دریایی استان کمی مواج و در صورت احتیاط شناور‌های سبک، شرایط برای رفت وآمد شناور‌ها مساعد است، اما در محدوده استان‌های خوزستان و بوشهر دریا نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

وی افزود: روز یکشنبه با کاهش باد در خلیج فارس، بر سرعت باد‌های جنوب شرقی در دریای عمان وتنگه هرمز افزوده می‌شود و دریا در این مناطق دریایی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها در بنادر صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی در این مدت، دما تغییر چندانی ندارد.