

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان این مرحله چهار نفر جواز صعود به فینال را کسب کردند. «هادی چوپان» قهرمان سال ۲۰۲۲، «درک لانسفورد» قهرمان سال ۲۰۲۳، «سامسون دائودا» قهرمان سال ۲۰۲۴ و «اندرو جیکد» چهار ورزشکاری هستند که در فینال با هم رقابت می‌کنند تا یکی از آنها برنده مستر المپیا ۲۰۲۵ شود. در رقابت‌های این دوره بهروز تابانی یکی دیگر از ورزشکارانی ایرانی بود که فرصت حضور در فینال را به دست نیاورد.