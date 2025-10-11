جلسه شورای معادن استان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی استان در حوزه‌هایی همچون طلا، سنگ‌های تزئینی و مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، گفت: فعال‌سازی معادن غیرفعال و جذب سرمایه‌گذاران جدید از اولویت‌های اصلی استان است و دستگاه‌های مرتبط موظف هستند موانع اداری و زیرساختی را در این مسیر برطرف کنند.

در این جلسه که با هدف بررسی آخرین وضعیت معادن فعال و راکد استان، تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و برنامه‌ریزی برای توسعه اکتشافات جدید برگزار شد، بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های معدنی و رعایت الزامات زیست‌محیطی تأکید شد.

همچنین در این جلسه ۲۹ موضوع در حوزه معادن مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات لازم اتخاذ شد.