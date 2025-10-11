به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: فردی با هویت م - به در سال ۱۴۰۲ مرتکب قتل عمد مرحوم ب - ت شده بود که پرونده پس از طی مراحل دادرسی منجر به صدور حکم قصاص نفس قاتل شده بود که با تایید آن در دیوان عالی کشور مقرر بود که حکم در سحرگاه ۱۷ مهرماه به اجرا گذاشته شود.

عتباتی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین با تلاش‌های صورت گرفته اولیای دم پای چوبه دار از حق خود گذشتند و بدین ترتیب ضمن فرصت دوباره زندگی به محکوم علیه با این گذشت که نشان از قلوب رئوف و بخشنده آنها دارد، دوازدهمین سازش پرونده قتل استان رقم خورد.