به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آیین ویژه افتتاح ۲۵۰ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی امروز با حضور ویدوئوکنفراسی رئیس جمهور در ۱۴ استان کشور برگزار شد و در استان سمنان، سرخه میزبان این مراسم بود.

با بهره‌برداری از این ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور دو هزار و ۵۵۰ مگاوات می‌شود و تا پایان امسال نیز ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۷ هزارمگاوات خواهد رسید.

مهدی پاک طینت مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: این نیروگاه‌های که در شاهرود ، سرخه ، مهدیشهر ، دامغان میامی احداث شده‌ و توان تولید ۳۰ مگاوات برق را دارند.

وی گفت: برای راه اندازی این نیروگاه‌های خورشیدی ۸۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: با افتتاح این هشت واحد سه مگاواتی نیروگاه خورشیدی ، برق تولیدی آنها با اتصال به شبکه توزیع ، در محل مصرف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق سمنان گفت: این نیروگاه‌های خورشیدی در مدت زمان ۲ ماه احداث و پس از آزمایش موفق فنی، به شبکه سراسری برق کشور متصل شدند.

تعهد استان سمنان در دولت چهاردهم برای تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات است و مقرر شده تا پایان امسال ۵۰ نیروگاه خورشیدی با توان تولید ۲۲۰ مکاوات برق در استان راه اندازی شود.