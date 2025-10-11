پخش زنده
امروز: -
با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۱۴ استان کشور از جمله سمنان به شبکه سراسری برق متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آیین ویژه افتتاح ۲۵۰ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی امروز با حضور ویدوئوکنفراسی رئیس جمهور در ۱۴ استان کشور برگزار شد و در استان سمنان، سرخه میزبان این مراسم بود.
با بهرهبرداری از این ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور دو هزار و ۵۵۰ مگاوات میشود و تا پایان امسال نیز ظرفیت این نیروگاهها به ۷ هزارمگاوات خواهد رسید.
مهدی پاک طینت مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: این نیروگاههای که در شاهرود ، سرخه ، مهدیشهر ، دامغان میامی احداث شده و توان تولید ۳۰ مگاوات برق را دارند.
وی گفت: برای راه اندازی این نیروگاههای خورشیدی ۸۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: با افتتاح این هشت واحد سه مگاواتی نیروگاه خورشیدی ، برق تولیدی آنها با اتصال به شبکه توزیع ، در محل مصرف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق سمنان گفت: این نیروگاههای خورشیدی در مدت زمان ۲ ماه احداث و پس از آزمایش موفق فنی، به شبکه سراسری برق کشور متصل شدند.
تعهد استان سمنان در دولت چهاردهم برای تولید برق از نیروگاههای خورشیدی ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات است و مقرر شده تا پایان امسال ۵۰ نیروگاه خورشیدی با توان تولید ۲۲۰ مکاوات برق در استان راه اندازی شود.